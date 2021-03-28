28.03.2021 (16:00)

Пермское СВУ организовало проведение заочной краевой научно-практической конференции проектно-исследовательских работ обучающихся Пермского края «Юность, Наука, Космос»

Пермское суворовское военное училище при поддержке Министерства образования и науки Пермского края стало организатором заочной краевой научно-практической конференции проектно-исследовательских работ обучающихся Пермского края «Юность, Наука, Космос».

Цель конференции - актуализация знаменательной даты - 60 лет первого полета человека в космос.

Участниками Конференции стали обучающиеся 5-11 классов из Пермского СВУ, 11-ти общеобразовательных организаций Пермского края, 13-ти школ г.Перми и 2-х организаций дополнительного образования.

В конференции были зарегистрированы более 50 работ в двух возрастных группах (младшая (5-8 классы) и старшая (9-11 классы) по восьми направлениям (секциям):

Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего Естественные науки и современный мир Математика, информатика и информационные технологии Социально-гуманитарные науки в современном обществе Русский язык и литература Иностранные языки Искусство и культура Психология и социальные проекты.

Наибольший интерес вызвала секция «Естественные науки и современный мир», на которую поступило 19 заявок.

Для оценки работ участников конференции в каждой секции работало жюри, в состав которого входили специалисты, имеющие опыт работы в различных областях науки, образования и творчества.

Наряду с работниками Пермского СВУ экспертами были представители Военной академии РВСН им. Петра Великого, и образовательных учреждений Пермского края.

В ходе работы члены жюри определят победителей, призеров

и номинантов в каждой секции.

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