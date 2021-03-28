28.03.2021 (16:00)
Пермское СВУ организовало проведение заочной краевой научно-практической конференции проектно-исследовательских работ обучающихся Пермского края «Юность, Наука, Космос»
Пермское суворовское военное училище при поддержке Министерства образования и науки Пермского края стало организатором заочной краевой научно-практической конференции проектно-исследовательских работ обучающихся Пермского края «Юность, Наука, Космос».
Цель конференции - актуализация знаменательной даты - 60 лет первого полета человека в космос.
Участниками Конференции стали обучающиеся 5-11 классов из Пермского СВУ, 11-ти общеобразовательных организаций Пермского края, 13-ти школ г.Перми и 2-х организаций дополнительного образования.
В конференции были зарегистрированы более 50 работ в двух возрастных группах (младшая (5-8 классы) и старшая (9-11 классы) по восьми направлениям (секциям):
- Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего
- Естественные науки и современный мир
- Математика, информатика и информационные технологии
- Социально-гуманитарные науки в современном обществе
- Русский язык и литература
- Иностранные языки
- Искусство и культура
- Психология и социальные проекты.
Наибольший интерес вызвала секция «Естественные науки и современный мир», на которую поступило 19 заявок.
Для оценки работ участников конференции в каждой секции работало жюри, в состав которого входили специалисты, имеющие опыт работы в различных областях науки, образования и творчества.
Наряду с работниками Пермского СВУ экспертами были представители Военной академии РВСН им. Петра Великого, и образовательных учреждений Пермского края.
В ходе работы члены жюри определят победителей, призеров
и номинантов в каждой секции.