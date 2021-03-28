28.03.2021 (15:45)

Специалисты вещевой службы ракетных соединений Оренбургского объединения РВСН продемонстрировали навыки экстремального вождения полевых передвижных бань

В Оренбургском ракетном объединении проведен конкурс на лучшего младшего специалиста вещевой службы в рамках всеармейского конкурса «Полевая баня-2021».

Среди участников конкурса команды от Юрьянского, Ясненского, Тагильского ракетных соединений.

Специалисты соревновались в сдаче специальной и физической подготовке, контрольных стрельб из штатного оружия, установке модульных палаток М-10 и швейных машин в полевых условиях, а также вождению автомобилей высокой проходимости по пересеченной местности. По результатам лучшие специалисты будут защищать честь Оренбургского объединения в третьем отборочном этапе конкурса в масштабе РВСН.

Конкурсанты демонстрировали навыки экстремального вождения полевых передвижных бань. Маршрут включал в себя преодоление зараженного участка местности, с последующей обработкой техники, преодоление крутого подъема и спуска, въезд на эстакаду, проезд ж/д переезда, преодоление колейного моста, движение по прямой и заезд на площадку для развертывания полевой бани.

По итогам конкурса лучшие специалисты вещевой службы, продемонстрируют свои навыки на следующем этапе в составе РВСН.



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