28.03.2021 (15:30)

Курсантам Военно-медицинской академии рассказали о жизни и подвиге Евгения Боткина

Помощник начальника академии по работе с верующими военнослужащими иерей Феодор Кузнецов провел встречу-беседу с курсантами 1 курса 8 факультета Военно-медицинской академии. Мероприятие было посвящено истории жизни и подвигам Евгения Сергеевича Боткина.

В ходе беседы курсанты академии узнали о семье, образовании и жизненном пути выдающегося врача. Ребятам было интересно узнать, что Евгений Боткин являлся выпускником и воспитанником императорской военно-медицинской академии. Он окончил ее с отличием и сразу приступил к врачебной деятельности в Мариинской больнице для бедных. В начале русско-японской войны он добровольцем убыл в действующую армию и был назначен заведующим медицинской частью Российского общества Красного Креста. А в апреле 1908 г. был приглашён как врач в царскую семью и назначен лейб-медиком императора Николая II. В этой должности он пробыл до своей гибели.

Такие беседы с курсантами первых курсов проводятся регулярно и позволяют будущим врачам узнать интересные факты из жизни выдающихся военных врачей и сформировать правильное отношение к своей профессии.

Справочно:

Евгений Боткин родился 27 мая 1865 г. в Царском Селе. Отец – выдающийся русский ученый и врач, основатель экспериментального направления в медицине Сергей Петрович Боткин, был придворным медиком императоров Александра II и Александра III.

Интересный факт, что после ареста царской семьи в 1917 году Евгений Боткин имел возможность отказаться от обязанностей лейб-медика, однако он остался верен своему врачебному долгу и лично императору Николаю II. Вместе с августейшей семьей он попал в ссылку, а затем и в Екатеринбург, где был расстрелян в подвале Ипатьевского дома.

16 октября 2009 года Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о реабилитации 52 приближённых царской семьи, подвергшихся репрессиям, в том числе и Евгения Сергеевича Боткина.

3 февраля 2016 года на Архиерейском Соборе он был прославлен в лике святых как страстотерпец и праведный врач.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице