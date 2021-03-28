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28.03.2021 (15:00)

В Ленобласти артиллеристы ЗВО уничтожили колонну бронетехники в ходе специальных учений

На полигоне Кирилловском, расположенном в Ленинградской области, артиллерийские подразделения Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа в рамках специальных учений уничтожили условную колонну бронетехники противника

В ходе ведения огня расчёты 152-мм самоходных гаубиц 2С3М «Акация» и минометов «Нона-К» нанесли огневое поражение  мишеням, расположенным на дальностях от 3 до 8 км, прямой наводкой и с закрытых огневых позиций.

Координаты поражаемых объектов артиллеристам передали наземные группы разведки, а также операторы комплексов беспилотных аппаратов «Орлан-10».

В ходе проводимых мероприятий также были рассмотрены вопросы взаимодействия при организации и управлении огнем артиллерийских подразделений, ведения борьбы с беспилотными летательными аппаратами и авиацией, средствами радиоэлектронной разведки условного  противника.  

В специальных учениях приняли участие более 100 военнослужащих соединения  и около 30 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Учения
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