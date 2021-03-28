28.03.2021 (13:00)

Военные полицейские ЗВО провели ночные стрельбы в Нижегородской области

Военнослужащие подразделения военной полиции военной комендатуры Нижнего Новгорода провели ночные боевые стрельбы с применением ночных прицелов.

В ходе тренировки военные полицейские совершили марш на специальной технике на полигон, где при­ступили к выполнению упражнения контрольных стрельб из автомата АК-74М с ночным прицелом. Военнослужащие отработали поражение движущихся мишеней, расположенных на дистанции от 100 до 400 м.

Одной из задач в ходе стрельб было поразить максимальное количество мишеней за минимальное время и количество боеприпасов. Объективные средства контроля зафиксировали поражение всех целей.

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