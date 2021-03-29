29.03.2021 (06:00)

Огнеметный расчет Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ стал победителем отборочного этапа ВДВ конкурса по полевой выучке среди огнеметных подразделений «Белое солнце»

В финальном этапе конкурса, проводившегося в Рязани, на базе гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, принимали участие победители отборочных туров соединений Воздушно-десантных войск.

Всего в финальном этапе конкурса Воздушно-десантных войск принимало участие 8 команд, представляющих все соединения Воздушно-десантных войск, имеющих в своем составе огнеметные подразделения.

Финальный этап конкурса проходил в четыре этапа.

На первом этапе огнеметные расчеты соревновались в стрельбе из автомата АК-74м и в боевой стрельбе из реактивных пехотных огнеметов «Шмель». По условиям конкурса, расчеты вели огонь из 93-миллиметровых реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» по бронированным целям и укрытиям, имитировавшим долговременные огневые точки противника и снайперские позиции. Личный состав огнеметных подразделений показал отличные навыки обнаружения и поражения условного противника боеприпасами термобарического воздействия на расстоянии до 300 метров. На данном этапе лучшей результат у расчета РПО-А “Шмель” роты РХБЗ Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

На втором этапе команды соревновались в выполнении нормативов по специальной, огневой и физической подготовке, где лучшим стал расчет отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Ульяновска, а рекорд ежегодных соревнований установило подразделение из Новороссийска.

На третьем этапе десантникам предстояла преодолеть огненно-штурмовую полосу, где не было равных представителям отдельного гвардейского соединения специального назначения из подмосковной Кубинки.

На заключительном этапе огнеметные расчеты соревновались в теоретической подготовке по своей воинской специальности, где снова не было равных личному составу Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ, которые также одержали победу в общекомандном зачете по итогам конкурса.

На втором месте огнеметный расчет из Иваново, а третьими стали участники из подмосковной Кубинки.

По итогам финального этапа конкурса победители и призеры были награждены медалями, памятными дипломами и ценными подарками. Команде-победителю был вручен Кубок победителя соревнований, который вручил начальник службы РХБЗ Воздушно-десантных войск полковник Алексей Гончаров.

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