29.03.2021 (00:10)

Ставропольские десантники провели урок мужества в Ставропольском государственном педагогическом институте

В рамках заседания патриотического клуба «Память», десантники гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка провели встречу со студентами педагогического факультета Ставропольского государственного педагогического института (СГПИ) и урок мужества «Жить – Родине служить!».

В мероприятии приняли солист вокально-инструментального ансамбля полка гвардии старшина Александр Сергеев и поэт гвардии старший сержант Сергей Лобанов, а также студенты, руководство и преподаватели педагогического факультета СГПИ.

Сотрудники и руководство библиотеки института подготовили книжную выставку, посвященную Вооруженным Силам и Воздушно-десантным войскам.

В ходе заседания патриотического клуба шла речь о службе, которую несут военнослужащие на страже рубежей нашей Родины, о военной профессии, о качествах, которыми должен обладать военнослужащий.

Гости приятно удивили своим творчеством: Сергей Лобанов – талантливый поэт, который сочетает службу в Российской армии с созданием поэтических сборников, а Александр Сергеев – композитор и музыкант, руководитель вокально-инструментальной группы «Штурм».

Гости исполнили свои стихотворения и песни о любви, Родине, Воздушно-десантных войсках.

Разговор оказался настолько интересным, что студенты и преподаватели не сразу хотели отпускать своих гостей.

В заключении встречи, руководство факультета выразило пожелание, что военнослужащие полка станут частыми гостями патриотического клуба «Память» и литературного клуба «Слово», которые функционируют на педагогического факультете СГПИ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице