29.03.2021 (00:05)

Минобороны России построит в Арктике три жилых дома для военнослужащих и детский сад

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возведут для военнослужащих на архипелаге Новая земля в н.п. Белушья Губа новый детский сад и три жилых дома.

Развитие объектов военной инфраструктуры в Арктике проинспектировал заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в рамках рабочей поездки на Северный Флот.

«Руководство Минобороны России особое внимание уделяет развитию военной инфраструктуры в Арктике. Всего, в период с 2013 года по настоящее время специалистами Военно-строительного комплекса было сдано 791 зданий и сооружений», - отметил Тимур Иванов.

К настоящему времени проектными организациями Минобороны России уже подготовлены эскизы и проектные решения нового дошкольного учреждения для обеспечения всей необходимой материально-технической базой и организации полноценного развития детей.

Проект детского сада на 360 мест адаптирован с учетом особых природных климатических условий для районов крайнего севера. В здании будут оборудованы актовый зал, кабинеты логопеда и психолога, различные кружковые кабинеты, спортивный уголок, бассейн и зимняя оранжерея. Сдать детский сад планируется до конца 2020 года.

Также на Новой земле ведется строительство трех жилых домов для военнослужащих и членов их семей общей емкостью на 168 квартир. Первую новостройку планируется заселить в конце лета текущего года.

В условиях вечной мерзлоты здания строятся на свайных фундаментах с применением новейших технологий. Сначала возводится закрытый тепловой контур корпуса, это позволяет вести внутренние строительные и отделочные работы, и только после этого производится вырезка оконных и дверных проемов.

Ранее военными строителями здесь уже была построена общеобразовательная школа, которая обеспечила комфортные условия обучения для всех детей военнослужащих.

Следует отметить, что все строительные материалы, спецтехника и материальные средства поставляются в регион с материковой части страны силами единого транспортно-логистического оператора «Оборонлогистика».

Всего, в 2020 году только на Архипелаг Новая земля было доставлено около 6,6 тыс. тонн различных воинских грузов.

Также, силами военных строителей ведется масштабная реконструкция базового склада горюче-смазочных материалов. Завершение строительства позволит в полном объеме обеспечить топливом потребность военного городка. Все работы ведутся в строгом соответствии с экологическими нормами и требованиями по соблюдению сохранности окружающей среды.

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