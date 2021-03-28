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28.03.2021 (12:05)

Снайперы ЗВО соревнуются в Ленинградской области за звание лучшего

На полигоне Западного военного округа, расположенном в Ленинградской области, стартовал окружной этап конкурса «Снайперский рубеж», в ходе которого будут определены лучшие снайперы.

Для участия в этапе прибыли военнослужащие, прошедшие отбор в общевойсковых армиях (Воронежская и Ленинградская обл.), танковой армии (Московская обл.), на Балтийском флоте (Калининградская обл.), а также в бригадах специального назначения (Тамбовская и Псковская обл.).

В ходе конкурса снай­перские пары выполняют такие огневые и тактико-специальные задачи, которые дают возможность полностью раскрыть их професси­онализм в стрельбе на различные дальности в дневное и ночное время. Среди них:  «Снайпер в на­ступлении», «Снайпер в обороне», «Пирамида», «Стрельба с выносом точки прицеливания», «Блокирование», «Охота» (ночное), «На живца» и др. Стрельбы пройдут в индивидуальном и командном зачетах.  

 «Снайперский рубеж» - международный конкурс профессионального мастерства среди снайперов, входящий в программу армейских игр АрМИ – 2021. В рамках состязаний среди военнослужащих будет отобрана сборная команда снайперов, которая представит ЗВО в следующем этапе.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Соревнования , Конкурсы
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