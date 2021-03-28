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28.03.2021 (11:30)

В Черноземье сформированы дополнительные пожарные команды общевойсковой армии ЗВО в преддверии наступающего потепления

На территории Курской, Воронежской и Белгородской областей сформированы дополнительные пожарные команды общевойсковой армии Западного военного округа в преддверии наступающего потепления и пожароопасного периода.

Дополнительные пожарные команды уже приступили к тренировкам вывода техники из парка в район возгорания при получении сигнала «Пожарная тревога», развертыванию машин, а также по тушению различных пожаров как природного, так и техногенного характера.

Также для своевременного реагирования на возможные возгорания сформированы специальные расчёты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», которые будут проводить мониторинг на территории свыше 1 тысячи квадратных метров.

В рамках подготовки к противопожарному периоду организованы каналы взаимодействиями с региональными учреждениями МЧС РФ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Пожарная безопасность
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