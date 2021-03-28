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28.03.2021 (11:50)

Три медали Всероссийских соревнований «На призы Вооруженных Сил Российской Федерации» по дзюдо завоевали рядовые спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург

В Хабаровске прошли Всероссийские соревнования «На призы Вооруженных Сил Российской Федерации» по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 23 лет. Рядовые спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Всего в соревнованиях приняли участие 103 дзюдоиста из 22 регионов страны. Спортсмены разыгрывали награды в 12 весовых категориях.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Семен Курташов завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг. Семен одержал победу в финальной схватке с рядовым спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Данилой Курташовым.

Третье место разделили Нурмагомед Джамалов из Ставропольского края и Ника Кашия из города Москвы.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Шамиль Умаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 73 кг, выиграв поединок за третье место.

Победителем в данной дисциплине стал Игорь Талунин из Красноярского края. Второе место занял Курбан Кудиев (Иркутская область). Еще одна «Бронза» на счету у спортсмена из Ставропольского края Абулмуслим Махдиев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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