28.03.2021 (11:45)

В ЦСКА открыт аналог олимпийского скалодрома для дисциплины «боулдеринг»

Накануне в легкоатлетическом футбольном комплексе ЦСКА состоялось торжественное открытие скалодрома – копии скалодрома, на котором будут проводиться соревнования по скалолазанию на Олимпийских играх в Токио в дисциплине «боулдеринг». Скалодром в ЦСКА установлен специально для подготовки скалолазов сборной России, основной состав которой состоит из спортсменов армейского Клуба, к летней Олимпиаде.

С включением скалолазания в программу Олимпийских игр, уровень развития спорта, как у нас в стране, так и во всем мире возрос. Необходимо создать все условия для того, чтобы наши спортсмены смогли подготовиться к Играм в наиболее комфортных условиях. И один из таких этапов – открытие скалодрома, копия скалодрома, на котором будут проводится Олимпийские игры в одной из дисциплин. «Боулдеринг» является сложной технической дисциплиной, где очень большое значение имеет возможность спортсменов попробовать, ощутить именно в условиях соревнований, те зацепки и рельефы, на которых они будут выступать.

Этот скалодром будет доступен не только для спортсменов сборной России при подготовке к Олимпиаде. Он будет открыт для всех желающих любителей скалолазания.

По окончании торжественной части, армейские спортсмены приступили к опробованию рельефа нового скалодрома.

Спортивное скалолазание стало олимпийским видом спорта в 2016 году. Вид спорта дебютирует на Олимпиаде в Токио. За медали главного турнира лета будут сражаться 20 мужчин и 20 женщин, которые выступят в дисциплине «многоборье» (объединяет три дисциплины – «боулдеринг», «лазание на трудность» и «лазание на скорость»).

Сборную России на Олимпиаде в Токио представят трое скалолазов, все они представители ЦСКА – Виктория Мешкова, Алексей Рубцов и Юлия Каплина.

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