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28.03.2021 (11:40)

В Санкт-Петербурге финишировала Спартакиада образовательных организаций высшего образования МО РФ по волейболу

Накануне в Военном институте (инженерно-техническом) военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева прошли финальные игры турнира, а также состоялась торжественная церемония награждения участников и закрытия Спартакиады образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации по волейболу.

Награждение участников прошло в командном первенстве, а также были отмечены лучшие игроки в индивидуальных номинациях.

По итогам соревнований среди женских команд победила команда Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Второе место заняла команда Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Тройку лидеров замкнула команда Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

Среди мужчин победителем стала команда Военного института физической культуры. Второе место заняла команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Третьей стала команда филиала Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов в составе 30 мужских команд и 7 женских. За этот период проведено более 110 игр, не было никаких сбоев. Высокий организационный уровень, слаженная работа судейской коллегии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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