28.03.2021 (11:35)

Начальник ЦСКА полковник Артем Громов провел рабочее совещание на территории строящегося конноспортивного комплекса в Ватутинках

Начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов провел выездное рабочее совещание на территории строящегося конноспортивного комплекса и международного сухопутной полосы препятствий Спортивного центра ЦСКА, расположенного в Ватутинках.

В ходе рабочего совещания состоялся обход строящихся зданий на территории центра и были обсуждены текущие вопросы.

Так на территории центра уже полным ходом идет возведение комплексного здания конюшни на 96 голов лошадей, которое будет предназначено для проведения учебно-тренировочных занятий и сборов спортсменов, воспитанников спортивных школ ЦСКА, а также для тренировок личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации. Это здание будет состоять из двух крытых, соосно расположенных, смежных площадок манежа размерами 60 х 30 м и 75 х 30 м, по длинным сторонам которых симметрично будут расположены две идентичные конюшни, а вдоль одной из коротких сторон – двухэтажное административное здание с подвалом и техническим этажом, соединяющее собой две конюшни.

К административному зданию будет примыкать спортивный зал с универсальной игровой площадкой и, симметрично с другой стороны, эксплуатируемый навес.

Из каждой конюшни будут устроены переходы в круглые манежи «Бочка» диаметром 18,0 м на 6 голов каждая и помещение с тренажерами.

Также на территории идет строительство гостевой конюшни на 20 голов лошадей, оно будет предназначено для размещения прибывших на соревнования лошадей, а также здания ветеринарного лазарета на 12 голов с кузницей – для изоляции и лечения больных животных.

Помимо этого, на территории центра будет построено складское здание, предназначенное для хранения кормов и подстилки животных, асфальтированная площадка с установкой 26 гостевых денников, они будут использоваться во время соревнований для животных.

Ведется строительство двух открытых тренировочных манежа на 40 голов, где будут проводиться тренировки и соревнования, а также открытого тренировочного манежа с трибунами на 1500 мест для проведения соревнований.

Для тренировочной работы на территории центра появятся два неотапливаемых здания крытого манежа «Бочка» диаметром 18,0 м. Один из них будет предназначен для работы с лошадью «в руках» на вольту, в другом установлен тренажер «Шагалка» с разделителями на 6 лошадей для моциона/тренинга лошадей без участия человека. Появятся и площадки для выгула лошадей (левады).

В скором времени на территории центра начнется строительство полосы препятствий, которая будет предназначена для тренировок спортивной команды Вооруженных Сил Российской Федерации для подготовки к участию в соревнованиях по международному военному пятиборью.

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