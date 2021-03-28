Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.03.2021 (11:35)

Начальник ЦСКА полковник Артем Громов провел рабочее совещание на территории строящегося конноспортивного комплекса в Ватутинках

Начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов провел выездное рабочее совещание на территории строящегося конноспортивного комплекса и международного сухопутной полосы препятствий Спортивного центра ЦСКА, расположенного в Ватутинках.

В ходе рабочего совещания состоялся обход строящихся зданий на территории центра и были обсуждены текущие вопросы.

Так на территории центра уже полным ходом идет возведение комплексного здания конюшни на 96 голов лошадей, которое будет предназначено для проведения учебно-тренировочных занятий и сборов спортсменов, воспитанников спортивных школ ЦСКА, а также для тренировок личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации. Это здание будет состоять из двух крытых, соосно расположенных, смежных площадок манежа размерами 60 х 30 м и 75 х 30 м, по длинным сторонам которых симметрично будут расположены две идентичные конюшни, а вдоль одной из коротких сторон – двухэтажное административное здание с подвалом и техническим этажом, соединяющее собой две конюшни.

К административному зданию будет примыкать спортивный зал с универсальной игровой площадкой и, симметрично с другой стороны, эксплуатируемый навес.

Из каждой конюшни будут устроены переходы в круглые манежи «Бочка» диаметром 18,0 м на 6 голов каждая и помещение с тренажерами.

Также на территории идет строительство гостевой конюшни на 20 голов лошадей, оно будет предназначено для размещения прибывших на соревнования лошадей, а также здания ветеринарного лазарета на 12 голов с кузницей – для изоляции и лечения больных животных.

Помимо этого, на территории центра будет построено складское здание, предназначенное для хранения кормов и подстилки животных, асфальтированная площадка с установкой 26 гостевых денников, они будут использоваться во время соревнований для животных.

Ведется строительство двух открытых тренировочных манежа на 40 голов, где будут проводиться тренировки и соревнования, а также открытого тренировочного манежа с трибунами на 1500 мест для проведения соревнований.  

Для тренировочной работы на территории центра появятся два неотапливаемых здания крытого манежа «Бочка» диаметром 18,0 м. Один из них будет предназначен для работы с лошадью «в руках» на вольту, в другом установлен тренажер «Шагалка» с разделителями на 6 лошадей для моциона/тренинга лошадей без участия человека. Появятся и площадки для выгула лошадей (левады).

В скором времени на территории центра начнется строительство полосы препятствий, которая будет предназначена для тренировок спортивной команды Вооруженных Сил Российской Федерации для подготовки к участию в соревнованиях по международному военному пятиборью.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Плановые занятия по огневой подготовке прошли в спортивной роте ЦСКА, г. Самара
Армеец Александр Лисицын стал трехкратным чемпионом России по прыжкам на акробатической дорожке
Рядовой спортроты ЦСКА из Самары стал вторым на первенстве мира по триатлону
Армейская конькобежка стала победительницей чемпионата России в многоборье

Метки:
ЦСКА , Рабочие поездки , Военное строительство
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false