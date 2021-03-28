Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.03.2021 (11:10)

Делегация родительского комитета Совета шефов воинских частей посетила подшефную дивизию

Председатель родительского комитета Совета шефов воинских частей Ирина Смирнова и член родительского комитета Петр Максимов посетили подшефную дивизию. По согласованию с командованием соединения была организована плановая встреча с военнослужащими самоходного артиллерийского полка в рамках мероприятий по профилактике правонарушений и реализации мер поддержки военнослужащих в сложных жизненных ситуациях.

Активисты родительского комитета Совета шефов отметили, что на формирование воинского товарищества во взаимодействии с представителями общественности направлены усилия заместителя командира по военно-политической работе и военного психолога полка. Новобранцы проходят тестирование и находятся под пристальным вниманием офицеров части. Горячая телефонная линия с военной прокуратурой Чебаркульского гарнизона работает круглые сутки. Каждый в лицо знает помощника командира дивизии по работе с верующими военнослужащих отца Илью. Верующие военнослужащие имеют возможность посещения храма. Для мусульман есть возможность общения с имамом.

Все определенные законодательством и Уставами Вооруженных Сил РФ меры для обеспечения службы полку обеспечиваются. Условия быта и службы в подразделениях полка также соответствуют требованиям. Порядок и температурный режим в расположении, наличие горячей воды и условий для личной гигиены, выплата денежного содержания на карточку, питание в соответствии с нормами довольствия, возможность посещения магазина и солдатской чайной.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Юнармейцы Кузбасса приняли участие в XII зимней военно-спортивной игре «Во славу Отечества»
В Самарской области более 60 военнослужащих приняли участие в чемпионате по дзюдо
Командующий войсками ЦВО принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню войск Нацгвардии
На российской военной базе в Таджикистане состоится торжественное шествие, посвященное Дню Победы

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false