28.03.2021 (11:06)

Юнармейцы Кузбасса приняли участие в XII зимней военно-спортивной игре «Во славу Отечества»

Около 200 юнармейцев Кемеровской области из 32 муниципальных образований приняли участие в XII зимней военно-спортивной игре «Во славу Отечества», которая прошла на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Сибирская сказка» в Новокузнецком районе.

В ходе проведения игр юнармейцы соревновались в военизированной эстафете, медицинской викторине и различных тактических играх.

В помещениях образовательного центра для юнармейцев была организована выставка находок поисковиков ВПК «Фрегат» Новокузнецкого района.

Победителям и призерам зимних игр были вручены грамоты и сладкие подарки.

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