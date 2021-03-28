28.03.2021 (11:06)
Юнармейцы Кузбасса приняли участие в XII зимней военно-спортивной игре «Во славу Отечества»
Около 200 юнармейцев Кемеровской области из 32 муниципальных образований приняли участие в XII зимней военно-спортивной игре «Во славу Отечества», которая прошла на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Сибирская сказка» в Новокузнецком районе.
В ходе проведения игр юнармейцы соревновались в военизированной эстафете, медицинской викторине и различных тактических играх.
В помещениях образовательного центра для юнармейцев была организована выставка находок поисковиков ВПК «Фрегат» Новокузнецкого района.
Победителям и призерам зимних игр были вручены грамоты и сладкие подарки.
Новости по теме:
Юнармейцы посетили музей смешанной авиационной дивизии ЗВО в День истребительной авиации ВКС России в Воронежской области
Юнармейцы Якутии участвуют во Всероссийском проекте, посвященному знаменитому мореплавателю Витусу Берингу
В Новороссийском гвардейском горном соединении ВДВ завершился этап по армейскому тактическому многоборью «Тактический стрелок»
Метки: