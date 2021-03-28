28.03.2021 (11:05)

В Самарской области более 60 военнослужащих приняли участие в чемпионате по дзюдо

В Самарской области более 60 военнослужащих, представляющих воинские части 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, приняли участие в чемпионате по дзюдо.

Соревнования прошли на спортивной базе «Черноречье» самарского филиала ЦСКА. Восемь команд дзюдоистов были разбиты на семь весовых категорий. Все схватки проводились по Олимпийской системе, согласно которой проигравший участник выбывал из соревнований.

По итогам соревнований первое место заняла команда мотострелковой бригады из Самарской области, второе место – бригада управления 2-й армии, а третье – полк радиационной, химической и биологической защиты из Чапаевска.

Военнослужащие, занявшие призовые места, получили медали и почетные грамоты.

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