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28.03.2021 (11:00)

На кораблях Крымской военно-морской базы Черноморского флота прошло учение по борьбе за живучесть

В пункте базирования кораблей Крымской военно-морской базы (КВМБ) Черноморского флота (ЧФ) проведено учение по борьбе за живучесть, целью которого стало совершенствование навыков экипажей в поддержании боеспособности кораблей в аварийных ситуациях.

В ходе учения военнослужащие отработали алгоритм действий по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды.

В ходе тушения условного пожара моряки сдали нормативы по надеванию экипировки аварийно-спасательной группы, по герметизации горящего отсека и остановке распространения огня до полной ликвидации очагов возгорания.

Учение по борьбе за живучесть является обязательным элементом подготовки экипажей кораблей, проводится планово в различное время суток непосредственно на кораблях, а также на специальных учебно-тренировочных комплексах (УТК), которые позволяют отрабатывать действия моряков в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Учения
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