28.03.2021 (10:45)

Юнармейцы посетили музей смешанной авиационной дивизии ЗВО в День истребительной авиации ВКС России в Воронежской области

Юнармейцы Воронежской области поздравили лётчиков с их профессиональным праздником и посетили музей смешанной авиационной дивизии Западного военного округа в День истребительной авиации Воздушно-космических сил России.

В ходе экскурсии Юнармейцы ознакомились с особенностями штурманской службы от действующих лётчиков, в том числе удостоенных высшей государственной наградой Российской Федерации – Герой России.

Командование дивизии провело уроки мужества на базе музея, а также представила исторические образцы формы, инструментов и приборов, которыми пользовались летчики и штурманы во время Великой Отечественной войны

Всего экскурсию на базе музея гвардейской смешанной авиационной дивизии посетило около 100 Юнармейцев Воронежской области. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

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