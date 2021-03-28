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28.03.2021 (10:35)

Военные инженеры ЗВО провели учение по устранению ледяных заторов на реках в Ленинградской области

В целях своевременного предупреждения неблагоприятных последствий весеннего половодья созданы мобильные группы из числа специалистов понтонных подразделений инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной  в Ленинградской области.

В ходе учения военнослужащие совершенствовали навыки в использовании штатных приборов инженерной разведки, измерении толщины ледяного покрова, установке и подрыве ледяных заторов. Всего в рамках учения было использовано более 200 кг взрывчатого вещества.

На вооружении созданной мобильной группы состоит буксирно-моторный катер БМК-460, оснащенный мощной механической установкой, радиостанцией и приборами ночного видения, обеспечивающими возможность движения катера в любое время суток, а также плавающие транспортеры ПТС и надувные лодки СНП.

Подразделения инженерно-саперного полка общевойсковой армии ЗВО ежегодно привлекаются к ликвидации последствий весенних паводков и разлива водоемов на территории Ленинградской области. Весной минувшего года, военнослужащими  соединения была успешно проведена операция по наведению понтонной переправы в деревне Панозеро в Республике Карелия.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения
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