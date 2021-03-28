28.03.2021 (10:20)

Артисты ЦДРА выступили с концертом в Академии РВСН

Артисты Центрального Дома Российской Армии выступили с концертными номерами на церемонии награждения победителей VI Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации и военно-учебных заведений государств - участников СНГ по математике.

В церемонии, состоявшейся в конференц-зале учебно-научного центра Военной академии РВСН имени Петра Великого (г. Балашиха Московской области), приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай Панков, секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-майор Юрий Дашкин, начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин.

В завершившейся олимпиаде участвовали 40 команд из военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России и команды из Армении, Белоруссии и Узбекистана. Это обстоятельство и определило программу выступления артистов концертного ансамбля ЦДРА.

Песней «Армия России» они приветствовали участников церемонии. Затем символично прозвучала композиция «Люди мира». В честь участников олимпиады, представляющих разные страны, творческий коллектив исполнил популярный хит «Россия, вперед!», армянскую песню «Аястан», патриотическую композицию «Белая Русь» и узбекскую песню.

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