28.03.2021 (10:15)

В Калинградской области прошли учебно-методические сборы военных психологов

На базе территориального центра психологической работы (Балтийского флота) в рамках мероприятий профессионально-должностной подготовки прошли учебно-методические сборы специалистов психологической службы соединений и воинских частей, дислоцированных на территории Калининградской области. В мероприятии приняли участие более 50 военных психологов.

В ходе сборов были подведены итоги психологической работы на Балтийском флоте в 1 квартале 2021 г., обозначены цели и перспективы развития психологической службы. Особое внимание было обращено на современные методы формирования у военнослужащих профессионально важных качеств, психологической готовности и устойчивости к негативным стресс-факторам современного боя и организации психологической подготовки в процессе боевой подготовки. Был представлен передовой опыт психологической работы в ходе СКШУ «Кавказ-2020» и учебный фильм об особенностях организации специальной подготовки военнослужащих с использованием психологической полосы препятствий.

Также специалистам были доведены новые методики проведения профессионального психологического отбора, которые повысят качество оценки профессиональной пригодности к военной службе и установление пределов возможности овладения военнослужащими военно-учетными специальностями на требуемом уровне эффективного исполнения профессиональных обязанностей.

Об особенностях социологического мониторинга в Вооруженных Силах рассказал участникам сборов представитель Центра социологического и психологического мониторинга Минобороны России. Освещены теоретические и прикладные аспекты оценки морально-политического и психологического состояния военнослужащих, обозначены необходимые условия оценки МППС для получения достоверных результатов исследований.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице