28.03.2021 (10:00)
Экипажи вертолетов Ми-24 в Калининградской области отработали применение авиационных средств поражения по морским целям
Пилоты ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота, в рамках учебно-тренировочных полетов, выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в морских полигонах в акватории Балтийского моря.
В ходе учебных мероприятий экипажи вертолетов отработали нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по морским целям, имитирующим корабли условного противника. Кроме того, вертолётчики выполнили стрельбы из пушечного вооружения Ми-24 по мишеням, имитирующим быстроходные малоразмерные морские цели.
Во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполнили нанесение ударов как поодиночке, так и в составе пар.
Выполнение практических стрельб способствовало повышению уровня выучки военных летчиков при выполнении задач по предназначению, отработки и совершенствования тактики и способов применения морской авиации.