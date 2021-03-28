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28.03.2021 (10:00)

Экипажи вертолетов Ми-24 в Калининградской области отработали применение авиационных средств поражения по морским целям

Пилоты ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота, в рамках учебно-тренировочных полетов, выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в морских полигонах в акватории Балтийского моря.

В ходе учебных мероприятий экипажи вертолетов отработали нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по морским целям, имитирующим корабли условного противника. Кроме того, вертолётчики выполнили стрельбы из пушечного вооружения Ми-24 по мишеням, имитирующим быстроходные малоразмерные морские цели.

Во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполнили нанесение ударов как  поодиночке, так и в составе пар.

Выполнение практических стрельб способствовало повышению уровня выучки военных летчиков при выполнении задач по предназначению, отработки и совершенствования тактики и способов применения морской авиации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Учения , Балтийское дерби
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