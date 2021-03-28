Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.03.2021 (09:30)

Тренировка подразделений антитеррора состоялась в подразделениях армейского корпуса Балтийского флота

По замыслу тренировки, условными диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) осуществили попытку проникнуть на объекты воинских частей армейского корпуса.

Пподразделения антитеррора соединений и воинских частей корпуса были подняты по тревоге, и оперативно прибыли к местам выполнения задач. В ходе тренировки были проверены силы и средства подразделений - личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи, РХБ наблюдения.

Все подразделения, задействованные в тренировке, справились с выполнением нормативов,  предъявляемых к подразделениям данной категории – по времени прибытия, приведению в боеготовность личного состава и выдвижению к месту предполагаемого нахождения условного противника для его захвата и обезвреживания.

В тренировке было задействовано около 100 военнослужащих и свыше 10 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Морская авиация Балтийского флота выполнила учебное бомбометание на полигоне в Калининградской области
В Калининградской области мотострелковые подразделения армейского корпуса провели стрельбы из боевых машин пехоты БМП-2
Морские пехотинцы Балтийского флота совершили перелёт в Санкт-Петербург
В воинских частях ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае, проведена комплексная тренировка с подразделениями антитеррора

Метки:
Балтийский флот , Антитеррор
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false