28.03.2021 (09:30)

Тренировка подразделений антитеррора состоялась в подразделениях армейского корпуса Балтийского флота

По замыслу тренировки, условными диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) осуществили попытку проникнуть на объекты воинских частей армейского корпуса.

Пподразделения антитеррора соединений и воинских частей корпуса были подняты по тревоге, и оперативно прибыли к местам выполнения задач. В ходе тренировки были проверены силы и средства подразделений - личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи, РХБ наблюдения.

Все подразделения, задействованные в тренировке, справились с выполнением нормативов, предъявляемых к подразделениям данной категории – по времени прибытия, приведению в боеготовность личного состава и выдвижению к месту предполагаемого нахождения условного противника для его захвата и обезвреживания.

В тренировке было задействовано около 100 военнослужащих и свыше 10 единиц военной и специальной техники.

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