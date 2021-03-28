28.03.2021 (08:15)

Специалисты РХБ защиты 58-й армии ЮВО ликвидировали последствия вирусной атаки в ходе учений на полигоне Серноводский в Ставропольском крае

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках специального учения ликвидировали последствия вирусной атаки на полигоне Серноводский в Ставропольском крае.

Информация об угрозе распространения опасной вирусной инфекции поступила от дежурных служб на пункт управления РХБ защиты. Военнослужащие выполнили РХБ разведку, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки АРС-14КМ.

Специалисты войск химзащиты, используя авторазливочные станции АРС-14КМ провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, вооружения, военной техники, а также обеззараживание участков местности в условной чрезвычайной ситуации. Поставленные задачи в ходе специальных учений были успешно выполнены.

Всего на учение было привлечено более 200 военнослужащих ЮВО, задействовано около 40 единиц специальной техники.

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