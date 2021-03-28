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28.03.2021 (08:10)

Военкомы пятнадцати субъектов РФ на территории ЮВО доложили о готовности сборных пунктов к весеннему призыву

Военные комиссары пятнадцати субъектов Российской Федерации в зоне ответственности Южного военного округа (ЮВО) доложили о готовности к проведению весеннего призыва 2021 года.

Представители организационно-мобилизационного управления штаба ЮВО проверили обеспеченность республиканских, областных и краевых сборных пунктов вещевым имуществом, укомплектованность военно-врачебных комиссий медицинскими специалистами, а также убедились в выполненных противоэпидемических мероприятиях, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции и ее заноса в воинские части.

Кроме того, для дезинфекции помещений военных комиссариатов и сборных пунктов, предназначенных для приема призывников, подразделениями радиационной химической и биологической защиты ЮВО организована специальная обработка. Мероприятия по спецобработке будут проводиться по утвержденным графикам на протяжении всего периода весеннего призыва.

В настоящее время на территории ЮВО развернуто более 380 призывных комиссий. Наибольшее их количество создано в Ростовской области – более 60, более 50 призывных комиссий приступят к работе в Дагестане, по 46 – в Волгоградской области и на Кубани.

Ранее сообщалось, что более 5,7 тыс. военнослужащих и лиц гражданского персонала военных комиссариатов ЮВО прошли вакцинацию против Covid-19.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Призыв , COVID-19
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