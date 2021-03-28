28.03.2021 (08:05)

Журналисты Кубани представили на конкурс «Южный-Медиа-АС-2021» работы об отборочных состязаниях АрМИ-2021

Журналисты телевизионных компаний, информационных агентств и печатных периодических изданий Краснодарского края прислали на конкурс «Южный-Медиа-АС-2021» информационные материалы о проведении на территории края отборочных этапов конкурсов Армейских международных игр 2021 года.

В телевизионных сюжетах и публикациях корреспонденты раскрыли дух состязательности и борьбы за «путевку» на международные соревнования.

На территории Кубани прошли такие зрелищные соревнования как всероссийский этап конкурса профессионального мастерства зенитных подразделений ВС РФ «Чистое небо» и окружные этапы конкурсов подразделений материально-технического обеспечения и, конечно же, окружные состязания авиационных экипажей «Авиадартс».

В Южном военном округе (ЮВО) продолжается приём журналистских работ о деятельности военнослужащих ЮВО для участия в окружном конкурсе «Южный-Медиа-АС-2021».

К участию приглашаются авторы материалов, размещенных в центральных, региональных печатных, аудиовизуальных и электронных средствах массовой информации (СМИ), а также авторские материалы, опубликованные в социальных сетях и блогах, посвященные деятельности военнослужащих округа.

Прием заявок для участников организован по территориальному принципу. Представители СМИ могут подать заявки на официальном сайте военного ведомства в специальном разделе «Медиа-АС-2021» или направить запрос и образцы своих творческих работ на адрес электронной почты пресс-службы ЮВО ps-uvo@mil.ru.

Прием работ представителей СМИ для участия в окружном этапе фестиваля прессы продолжится до 1 июля 2021 года. Присланные работы будут рассмотрены по 9 номинациям.

Подробнее с условиями участия в конкурсе, а также положением о седьмом всероссийском фестивале прессы «Медиа-АС-2021» можно ознакомиться в специальном разделе на официальном сайте МО РФ.

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