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28.03.2021 (06:10)

В Доме офицеров ТОФ развёрнута выставка, посвященная юбилею Подводных сил России

В Малом зале Дома офицеров Тихоокеанского флота во Владивостоке начала работу передвижная выставка, посвящённая 115-й годовщине создания Подводных сил России. Накануне эта экспозиция была доставлена в Приморье из Москвы, где выставлялась в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Командованием флота было принято решение выставку дополнить и пригласить на неё моряков главной базы флота, курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, нахимовцев, юнармейцев, жителей краевой столицы. Чуть позже она будет отправлена на Камчатку для показа в Вилючинске и Петропавловске-Камчатском.

Юбилейная выставка формировалась специалистами музея Тихоокеанского флота, музея подводных сил ТОФ и музея Войск и сил на Северо-востоке России. Специально для неё подобрано более 30 экспонатов, рассказывающих о зарождении и развитии подводных сил на Тихом океане: редкие исторические документы, фотографии, личные вещи и страницы дневников подводников, модели подводных лодок.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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