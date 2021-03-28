28.03.2021 (07:29)

На Камчатке началась подготовка средств навигационного оборудования Тихоокеанского флота к летним условиям эксплуатации

Специалисты гидрографической службы Тихоокеанского флота на Камчатке приступили к техническому обслуживанию средств навигационного оборудования в материковых и островных зонах Берингова и Охотского морей с целью их подготовки к летним условиям эксплуатации. Самой северной точкой обслуживания средств навигационного оборудования является мыс Наварин, самой южной точкой - северокурильский остров Матуа.

В ходе работы будет проверена исправность светооптических приборов, проведен ремонт плавучих, береговых знаков и огней, автоматизированных маяков в зоне ответственности. Специалисты проведут фокусировку, замену ламп и источников питания на объектах гидрографической службы.

Всего планируется обслужить более 130 различных средств навигационного оборудования. Для выполнения этой задачи задействованы гидрографические суда и катера Камчатского района гидрографической службы.

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