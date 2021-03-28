28.03.2021 (06:30)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили выставку фотографии «Глубина резкости»

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине посетили областной художественный музей, в котором состоялась выставка фотографий финалистов Дальневосточного конкурса «Глубина резкости».

Фотоконкурс проводится уже четвертый год. С каждым годом расширяется география и количество его участников.

Выставка финалистов фотоконкурса традиционно открывается во Владивостоке к Всемирному Дню фотографии - 19 августа. В рамках ежегодного фестиваля фотоискусства конкурс «Глубина резкости» является самым ярким событием фестиваля.

В 2020 году на судейство экспертной комиссии прислали 1522 фотографии 353 фотографа из восьми регионов Дальнего Востока, крупных городов России

и даже Германии.

В состав жюри вошли 18 известных фотографов, которые являются победителями и членами жюри международных и всероссийских фотоконкурсов, а также фотокритики, преподаватели фотографии. Из огромного числа заявок они отобрали всего 60 снимков. Именно они представлены зрителям на выставке.

В экспозицию вошли две работы фотографа из г. Холмска Михаила Новикова, а также снимок молодого автора Каролины Галаниной из г. Корсакова, занявшей первое место среди авторов младше 18 лет.

Все фотографии объединяет то, что сделаны они на Дальнем Востоке. Военнослужащие увидели головокружительные снимки с высоты птичьего полета в номинации «Аэрофотография», простые человеческие истории в номинациях «Новости» и «Люди», забавные снимки братьев наших меньших в номинации «Флора и фауна» и конечно же необъятную красоту нашей Родины в номинации «Пейзаж» и множество других работ.

Выставка оставила у военнослужащих только положительные эмоции,

ведь благодаря представленным работам они смогли погрузиться в удивительный мир фотографии, познакомились с великолепными местами и животным миром Дальнего Востока.

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