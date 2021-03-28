28.03.2021 (06:15)

Юнармейцы Якутии участвуют во Всероссийском проекте, посвященному знаменитому мореплавателю Витусу Берингу

Юнармейцы Якутии принимают активное участие во Всероссийском творческом проекте «Мой город в XVIII веке. Что увидел Беринг?» и Юнармейской экспедиции «БЕРИНГ 1725-2021». Юные разработают туристические маршруты по памятным местам Великой Северной экспедиции XVIII века. Проект посвящен 340-летию со дня рождения Беринга и 280-летию со дня его смерти.

Активисты юнармейского движения составили маршрут следования, изучили историческую значимость пребывания мореплавателя, а также достижения и наследия Витуса Беринга в Якутске.

В экспедиции принимают участие представители военно-патриотического движения «Юнармия» городов, входящих в список «Великой Северной экспедиции Беринга». Задача участников создать маршрут по своему городу с использованием фактов истории первой половины XVIII века, о пребывания в городе Камчатских экспедиций под руководством Витуса Беринга и Алексей Чирикова. Якутск является одним из 63 городов России, где побывал известный первооткрыватель. Командор Витус Беринг являлся руководителем русских экспедиций по освоению Северо-восточных окраин России. Первая и вторая Камчатские экспедиции Беринга – первые серьезные исследования в истории русских путешествий на северный Дальний Восток.

?Подведение итогов экспедиции состоится в конце апреля текущего года.

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