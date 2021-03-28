Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.03.2021 (06:00)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили необычную выставку картин из рыбьей кожи

Военнослужащие по призыву армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине посетили литературно-художественный музей книги А.П.Чехова «Остров Сахалин», в котором состоялось персональная выставка художницы Вероники Осиповой, под названием «Рыбья кожа».

Выставка состоялась по случаю юбилея Вероники, которая является коренной жительницей островного региона и представляет один из самых малочисленных народов Дальнего Востока.

На выставке призывники познакомились с сотней панно из необычного материала – кожи рыб разных пород. Работы Вероники Осиповой побывали почти на всех континентах, их совершенство порой вызывает споры у критиков, которые принимают их за филигранную графику, а знатоки на любой выставке узнают стиль непревзойденного мастера живописи рыбьей кожей.

Посещение столь необычной выставки оставило у военнослужащих только положительные эмоции, ведь благодаря представленным работам они смогли погрузиться в историю островного региона, увидеть его прекрасную природу, узнать секреты древнего ремесла коренных народностей Дальнего Востока из уст самого мастера.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Амурского общевойскового объединения ВВО готовят праздничные программы к Дню Победы
В Дальневосточное ВОКУ назначен новый начальник училища генерал-майор Игнатенко Александр Николаевич
Военные инженеры ВВО завершили работы на реке Арсеньевка в Приморском крае для предотвращения ЧС, связанных с паводками
Связисты ВВО организовали радиосвязь в полевых условиях в Забайкальском крае

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false