28.03.2021 (06:00)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили необычную выставку картин из рыбьей кожи

Военнослужащие по призыву армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине посетили литературно-художественный музей книги А.П.Чехова «Остров Сахалин», в котором состоялось персональная выставка художницы Вероники Осиповой, под названием «Рыбья кожа».

Выставка состоялась по случаю юбилея Вероники, которая является коренной жительницей островного региона и представляет один из самых малочисленных народов Дальнего Востока.

На выставке призывники познакомились с сотней панно из необычного материала – кожи рыб разных пород. Работы Вероники Осиповой побывали почти на всех континентах, их совершенство порой вызывает споры у критиков, которые принимают их за филигранную графику, а знатоки на любой выставке узнают стиль непревзойденного мастера живописи рыбьей кожей.

Посещение столь необычной выставки оставило у военнослужащих только положительные эмоции, ведь благодаря представленным работам они смогли погрузиться в историю островного региона, увидеть его прекрасную природу, узнать секреты древнего ремесла коренных народностей Дальнего Востока из уст самого мастера.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице