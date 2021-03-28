28.03.2021 (05:45)

Школьники Уссурийска посетили воинскую часть ВВО в Приморье

Военнослужащие одной из воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморье, организовали экскурсию для учащихся 5 – 7 классов средней школы №3 города Уссурийска.

Мероприятие состоялось в рамках военно – патриотического воспитания подрастающего поколения. Сотрудничество общевойсковой армии с молодежными организациями Уссурийска давно стало доброй традицией.

Офицеры провели для 40 ребят экскурсию по территории части, солдатским общежитиям, продемонстрировали штатное вооружение и экипировку военнослужащих, а также рассказали детям об особенностях службы и боевом пути соединения.

В завершении мероприятия семиклассники поблагодарили организаторов за познавательную и увлекательную экскурсию.



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