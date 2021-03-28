28.03.2021 (05:30)

Военнослужащие Амурского общевойскового объединения ВВО готовят праздничные программы к Дню Победы

Военнослужащие и творческие коллективы соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, подготовят более 100 концертов и художественных номеров к мероприятиям празднования Дня Победы.

При благоприятной эпидемической обстановке планируются выступления в клубах и гарнизонных домах офицеров, а также концерты в городских парках и других общественных местах.

Воинские коллективы будут исполнять популярные песни военных лет, разыгрывать сценки, а представители военных оркестров подготовят новые песни о Великой Отечественной войне. В мероприятиях планируется участие юнармейцев и членов семей военнослужащих.

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