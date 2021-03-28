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28.03.2021 (08:00)

Курсанты Военной академии РХБЗ прибыли в Подмосковье для подготовки к параду на Красной площади

Более 200 курсантов и офицеров Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко прибыли из Костромы в Подмосковье, где продолжится подготовка к военному параду, который пройдет 9 мая с.г. на Красной площади в Москве.

Все офицеры и курсанты, которые вошли в состав парадного расчета в добровольном порядке прошли поэтапную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Военнослужащие знаменной группы пронесут по Красной площади флаг войск РХБЗ и Боевое знамя академии.

Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-майор Игорь Емельянов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , Военная академия , Военные парады
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