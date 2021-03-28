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28.03.2021 (02:30)

Лётчики Дальней авиации провели учение с экипажами самолетов Ту-160 в Саратовской области

В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации прошло лётно-тактическое учение с экипажами стратегических ракетоносцев Ту-160.

Лётный состав выполнили задачи по выводу авиационной техники из-под условного удара противника и воздушному патрулированию в заданном районе, а также имитировал ответный авиационный удар.

Данные мероприятия прошли согласно плану боевой подготовки, под руководством командира авиационной эскадрильи.

«В ходе учения оценивались различные тактико-строевые мероприятия, проводимые авиационной эскадрильей по порядку действий при объявлении сигнала тревоги. Инженерно-технический состав подготовил авиационную технику, средства поражения. Все экипажи прошли контрольные точки согласно установленным временным интервалам и вернулись на аэродром базирования без замечаний», - сообщил командир авиационного полка Александр Симоненко.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Авиация
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