28.03.2021 (01:00)

В Ярославском училище ПВО прошел хоккейный турнир

В Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны проведен ежегодный турнир по хоккею с шайбой.

В соревнованиях приняли участие команды учебного центра младших специалистов, курсантов, преподавателей и командного состава ВУЗа.

Курсанты в турнире участвовали впервые, но именно они, проявив характер и волю к победе, в равной и упорной борьбе завоевали первое место. При этом лучшим игроком турнира стал курсант Владимир Рухлов, забросивший в ворота соперников 10 шайб, а лучшим вратарем турнира признан курсант Павел Лавриченко.

Основной задачей этого соревнования была популяризация данного вида спорта, как итог – все участники получили игровой опыт, массу положительных эмоций и отличное настроение.

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