28.03.2021 (06:00)

В Новороссийском гвардейском горном соединении ВДВ завершился этап по армейскому тактическому многоборью «Тактический стрелок»

На полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения завершился Воздушно-десантных войск по армейской тактической стрельбе «Тактический стрелок», проводящийся в рамках Армейских международных игр АрМИ-2021.

В ходе основного этапа, участники выполнили упражнения, имитирующие различные виды боя:

бой в здании, где необходимо было поразить разные цели, установленные за препятствиями. Выполнение упражнения осложнялось тем, что никто из участников не знал расположение мишеней и действовал в соответствии с обстановкой;

бой в лесу, при котором участники уничтожали цели из автомата и пистолета, перемещаясь от укрытия к укрытию;

бой на площадке приземления, где участники вели стрельбу по мишеням, находясь в подвесной системе, парашюта, закрепленной на стапеле. Таким образом имитировалось снижение на парашюте.

Еще одно упражнение – это освобождение раненого заложника. Особенностью этого упражнения являлось то, что во время его выполнения, участники спешивались из кузова автомобиля, занимали огневые позиции и, действуя в составе группы из 4 человек уничтожали цели и эвакуировали раненого с поля боя. Двое участников эвакуировали раненого заложника на носилках, а остальные прикрывали отход группы. Кроме того, сложность упражнения заключалась в том, что раненого имитирует полноразмерный манекен весом около 86 кг и его необходимо эвакуировать с поля боя максимально быстро.

Бой при попадании в засаду вели по два участника от команды на автомобиле, попавшие в засаду. Один из них вел огонь по мишеням из окна автомобиля, второй, покинув автомобиль, выполнял стрельбу из положения лежа. Затем участники поочередно перемещались к укрытию, из которого вели уничтожение оставшихся целей.

Оценка выполнения упражнения делалась на основании временных показателей, точности стрельбы, соблюдения требований безопасности.

В упорной борьбе первое место одержала команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова, на втором месте представители отдельного гвардейского соединения специального назначения из подмосковной Кубинки, на третьем месте Псковские десантники.

Турнир проводился по правилам нового военно-прикладного вида спорта – армейское тактико-стрелковое многоборье, включающий в себя огневую подготовку, элементы рукопашного боя, оказание первой помощи раненному, метание ножа и саперной лопатки, а также решение тактических задач.

В соревнованиях принимали участие более 120 военнослужащих в составе 12 команд, представляющих все соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск от Уссурийска до Пскова и Новороссийска.

Команда, одержавшая победу в отборочном этапе, представит «крылатую пехоту» на Всеармейском этапе конкурса, который пройдет здесь же в мае текущего года.

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