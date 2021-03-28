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28.03.2021 (01:00)

Снайперы Уссурийского гвардейского десантно-штурмового соединения выполнили контрольные стрельбы на полигоне Барановский в Приморье

На полигоне «Барановский» было проведено занятие с подразделением стрелковой роты снайперов Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ.

Перед началом контрольного занятия руководителем стрельбы был проведен инструктаж по требованиям безопасности при проведении упражнений контрольных стрельб, а также провел проверку теоретических знаний военнослужащих.

В ходе занятия на полигоне были развернуты учебные места для выполнения различных нормативов и упражнений.

Личный состав выполнил упражнения контрольных стрельб из снайперской винтовки Драгунова (СВД), винтовки снайперской специальной ВСС-М, автомата АК-74М. По условиям упражнения военнослужащие поражали цели из различных положений с обязательной сменой огневой позиции.

По окончанию занятия были подведены краткие итоги, а также отмечены лучшие стрелки стрелковой роты снайперов гвардейского соединения ВДВ.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантная подготовка , Учения
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