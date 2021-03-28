28.03.2021 (00:10)

В Камышинском отдельном гвардейском Донском казачьем соединении завершился чемпионат ВДВ по гиревому спорту

В период с 24 по 27 августа текущего года на базе Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения прошел чемпионат Воздушно-десантных войск по гиревому спорту.

В соревновании приняли участие 12 команд, представляющих все соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск.

Всего за звание чемпиона ВДВ по гиревому спорту боролось более 100 спортсменов, из них 20 – военнослужащие-женщины.

Спортсмены соревновались в двоеборье, рывке и толчке гирь по длинному циклу.

Перед началом соревнований все участники прошли медицинский контроль и взвешивание. Особое внимание было уделено выполнению противоэпидемиологических мероприятий. Допуск к соревнованиям получили все спортсмены сборных команд.

По окончании мандатной комиссии и совещания судейской коллегии состоялось торжественное открытие чемпионата, на котором свои творческие номера представил вокально-инструментальный ансамбль Камышинского соединения «Белые купола», солистка Дарья Бортова и творческое объединение барабанщиц «Фаворит».

Соревнования проводились среди военнослужащих мужчин в пяти весовых категориях: 63 кг, 68 кг, 73 кг, 85 кг и свыше 85 кг и среди военнослужащих женщин в весовых категориях 63 кг и свыше 63 кг. Личные места определялись по лучшему результату в каждой весовой категории.

Итоги первенства будут подведены в более поздние сроки и объявлены на торжественном закрытии мероприятия.

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