27.03.2021 (20:50)

На территории музейного комплекса «Дорога памяти» и Главного храма ВС РФ впервые прошла акция «Час Земли»

На территории музейного комплекса «Дорога памяти» и Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации впервые прошла экологическая акции «Час Земли». Освещение комплекса в 20:30 было полностью отключено на один час.

Экологическая акция «Час Земли» на территории Российской Федерации проводится ежегодно уже на протяжении 13 лет. Акция носит символический характер. Она призвана привлечь внимание к ответственному отношению к планете и природным ресурсам.

Во время акции миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.

Справочно:

Экспозиция музея «Дорога памяти» подробно рассказывает о каждом из 1418 дней Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Здесь можно не только осмотреть экспонаты, но и пережить героический путь от первых моментов трагических событий, до триумфального входа Советской армии в Берлин.

Вдоль галерей музея установлены 174 постамента с 15 000 гильз с землей с мест захоронения воинов из более 44 стран мира. На территории также расположен Главный храм Вооруженных сил России и скульптурная композиция «Матерям победителей». В основе образа – скорбящая женская фигура, укрывающая вечно горящую свечу - символ любви и памяти.

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