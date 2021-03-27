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27.03.2021 (19:30)

В 15 армии ВКС прошёл чемпионат по армейской тактической стрельбе

В многофункциональном огневом центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» прошел чемпионат 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения ОсН по армейской тактической стрельбе.

Участниками чемпионата выполнялось 4 упражнения из пистолета и автомата с метанием учебных имитационных гранат. Тактическая обстановка была максимально приближена к условиям боя в городе. Участники чемпионата проходили различные препятствия с поражением условного противника, при этом часть мишеней обозначались в виде заложников, в случае их поражения начислялись штрафные баллы.

В соревнованиях приняло участие 27 военнослужащих из 3 соединений. По результатам чемпионата победителям стала команда Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

Кубок победителя, грамоты и медали участникам соревнований, занявших призовые места, вручил заместитель командующего 15 армией ВКС ОсН генерал-майор Андрей Калюта. В ходе церемонии награждения отметил уверенные навыки владения оружием и отличную меткость сборных команд.

Победители чемпионата примут участие в соревнованиях по армейской тактической стрельбе среди военнослужащих Воздушно-космических сил.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Соревнования
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