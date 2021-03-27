27.03.2021 (19:00)

Замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял участие в параде, который прошёл в г. Нейпьидо, Республика Союз Мьянма

27 марта в г. Нейпьидо, Республика Союз Мьянма, состоялись торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине образования вооружённых сил Мьянмы.

Днём образования вооруженных сил Мьянмы (Тамадо) считается дата освобождения Республики от японского милитаризма.

В параде, который прошёл на Главной военной площади города, принял участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и члены Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.

Торжественным маршем по плацу прошли около восьми тысяч военнослужащих. В динамической части парада были представлены почти 200 единиц военной техники и 45 единиц вертолетов и самолетов, в том числе российского производства: танки Т-72, БРДМ, самолёты МиГ-29, Як-130, вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-17 и другие. При этом, большая часть показанной техники и вооружения, включая артиллерийское и ракетно-ударное, производится на предприятиях местной оборонной промышленности.

Также в торжественных мероприятиях приняли участие военные атташе стран АСЕАН и партнеров по диалогу.

Спраочно:

26 марта в г. Нейпьидо, Республика Союз Мьянма, состоялись переговоры заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с Председателем Государственного административного совета, главнокомандующим вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

Визит Российской делегации является ответным шагом на посещение главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы в 2020 году юбилейного Парада Победы в Москве.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации поздравил старшего генерала Мин Аунг Хлайна и всех мьянманских военнослужащих с 76-й годовщиной образования вооружённых сил Мьянмы.

Во время переговоров стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства.

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