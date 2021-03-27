27.03.2021 (16:45)

Одиннадцатый выпуск прапорщиков состоялся в РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова

27 марта 2021 г. в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) состоялся 11-й выпуск прапорщиков.

Всего в этот день дипломы о среднем профессиональном образовании, с присвоением воинского звания «прапорщик», получили более 40 выпускников училища.

В течение 2,5 лет выпускники проходили обучение по специальностям: «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» и «Сети связи и системы коммутации».

Среди них 18 прапорщиков окончили училище с дипломом с отличием.

В ходе торжественных мероприятий состоялось прощание выпускников со знаменем училища, произнесение ими тожественной клятвы выпускников,

Выступая на торжественной церемонии выпуска, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению генерал-майор Алексей Рагозин отметил: «В России практически каждая семья, так или иначе, связана с армией, военной службой. В училище молодые люди учатся целеустремленности, собранности, дисциплинированности, умению преодолевать трудности. Способность пожертвовать собой, выполняя долг, в самые короткие сроки решить поставленные задачи любой сложности – все это по плечу только сильных духом людям. Цель училища – это воспитание качественно нового поколения военного руководящего персонала любого уровня, способного по личному убеждению служить Родине».

«Главной гордостью училища были и остаются его выпускники, которые с первых дней нелегкой учебы проникнуты десантным духом, познавая лучшие традиции Воздушно-десантных войск, а наше прославленное училище – это сердце ВДВ» – подчеркнул заместитель командующего войсками.

В заключении своего выступления генерал-майор Алексей Рагозин поздравил выпускников с окончанием учебного заведения и пожелал им достойно нести в себе славные традиции Воздушно-десантных войск.

По завершении торжественных мероприятий, перед трибуной торжественным маршем прошли подразделения училища, военный оркестр училища исполнил плац-концерт, а курсанты 5 курса продемонстрировали показательные выступления по рукопашному бою и строевой подготовке роты почетного караула училища.

Уже через месяц выпускники встанут в строй своих воинских частей и подразделений во всех военных округах, видах и родах войск, где им предстоит проходить военную службу.

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