27.03.2021 (16:30)

Связисты ЮВО на полевом выходе отработают управление войсками в системе новейших автоматизированных комплексов

Личный состав соединений и воинских частей связи впервые на полевом выходе отработает управление войсками, используя автоматизированные подвижные единицы АПЕ-5 одновременно в частях трех общевойсковых объединений Южного военного округа (ЮВО), береговых силах Каспийской флотилии и Черноморского флота.

Выполнение учебно-боевых задач будет организовано в едином информационном поле как с полевых подвижных пунктов управления, стационарно развернутых на общевойсковых полигонах, так и в ходе совершения подразделениями и воинскими частями маршей. Созданная радиосеть объединит пункты управлений более 50 соединений и воинских частей ЮВО, выполняющих задачи контрольной проверки за зимний период обучения одновременно во всех регионах Юга России от Севастополя и Крыма до Каспия, а также в закавказских регионах - в местах дислокации российских военных баз Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В ходе занятий и тренировок связисты ЮВО задействуют также современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, новые радиостанции средней и большой мощности и спутниковой связи.

Кроме того, будет проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ, отработаны вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. К ней привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также будет проверена укомплектованность и обеспеченность войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

Контрольная проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

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