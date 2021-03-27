27.03.2021 (16:15)

На полигоне Прудбой ЮВО завершился окружной этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»

На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) торжественно завершился окружной этап одного из самых зрелищных конкурсов по полевой выучке «Танковый биатлон».

В конкурсных баталиях, которые проходили в течение недели, приняли участие около 100 военнослужащих ЮВО, представляющих Ростовскую и Волгоградскую области, Ставропольский край, Крым и республики Северного Кавказа.

Участники соревнований преодолели три этапа конкурса: индивидуальную гонку, спортивный этап и эстафету. Помимо тяжёлых препятствий, оборудованных на трассе, танкисты боролись и с погодными условиями. Дождь, снег и град в ходе конкурса заставляли механиков-водителей проявлять истинное мастерство во время прохождения дистанции, а от наводчиков-операторов требовали дополнительной внимательности во время выполнения упражнений стрельб.

Кому достанется первое место пьедестала почета определилось в ходе эстафеты, проходившей в последний день соревнований. Лучшим по итогам окружного этапа конкурса стал танковый взвод старшего лейтенанта Кирилла Хранова, представляющего 8-ю общевойсковую армию. Второе место в конкурсе «Танковый биатлон» заняла команда 58-й общевойсковой армии, а тройку призеров замкнули танкисты 49-й общевойсковой армии.

Также наиболее отличившихся военнослужащих наградили в номинациях: «Лучший механик-водитель», «Лучший наводчик-оператор» и «За волю к победе».

Кроме того, впервые на трассу конкурса «Танковый биатлон» вышли экипажи танков Т-90. Для них был создан отдельный зачёт, победу в котором одержала команда 8-й общевойсковой армии под командованием лейтенанта Дмитрия Омельченко.

Всего соревнования посетило более 1 тыс. жителей Волгоградской области, а также более 400 воспитанников всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения – Юнармия.



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