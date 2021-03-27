27.03.2021 (15:45)
Командующий войсками ЦВО принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню войск Нацгвардии
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 210-летию создания войск правопорядка и пятилетнему юбилею Росгвардии.
Генерал-полковник Александр Лапин возложил цветы к памятнику военнослужащим и сотрудникам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга.
В завершении мероприятия командующий войсками ЦВО ознакомился с выставкой современных образцов вооружении подразделений ведомства.
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