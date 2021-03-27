Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.03.2021 (15:45)

Командующий войсками ЦВО принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню войск Нацгвардии

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 210-летию создания войск правопорядка и пятилетнему юбилею Росгвардии.

Генерал-полковник Александр Лапин возложил цветы к памятнику военнослужащим и сотрудникам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга.

В завершении мероприятия командующий войсками ЦВО ознакомился с выставкой современных образцов вооружении подразделений ведомства.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
На российской военной базе в Таджикистане состоится торжественное шествие, посвященное Дню Победы
Специалисты РХБ защиты ЦВО провели учение по обработке условно зараженных объектов в Алтайском крае
В Самарской области отметили день образования бригады спецназа ЦВО
Военные инженеры ЦВО защитили от паводка районный центр в Челябинской области

Метки:
Центральный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false