27.03.2021 (15:30)

Команда Камышинского отдельного гвардейского Донского казачьего соединения ВДВ выиграла этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира»

В период с 22 по 27 марта текущего года на базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения проводился этап Воздушно-десантных войск конкурса военно-профессионального мастерства среди военнослужащих «Воин Мира», проходящий в рамках Армейских международных игр АрМИ-2021.

В ходе этапов конкурса участники соревновались в знании военной истории и социально-правовых аспектов военной службы, выполнении упражнений на силу (подтягивание на перекладине у мужчин и комплексное силовое упражнение у женщин), быстроту (бег на дистанции 100 м), военно-спортивном упражнении «Атлет», стрельбе из автомата АК-74М, военно-прикладных дисциплинах на этапе «Профессионал», а также продемонстрировали свои творческие способности на этапе «Кавалер» («Сударыня»).

По итогам конкурса, первое общекомандное место завоевала команда Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения, второе место у хозяев – десантников тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, третьими стали представители Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

Подводя итоги конкурса на торжественной церемонии закрытия, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин отметил высокий уровень подготовки участников, их стремление бороться до конца и волю к победе.

В завершении мероприятия победители и призеры конкурса были награждены кубками, медалями, памятными подарками и дипломами.

Всего в этапе приняло участие более 40 военнослужащих, представляющих все соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск.

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