27.03.2021 (14:45)

На конкурсе Воздушно-десантных войск «Воин мира-2021» определили лучших участников на этапе «Кавалер» («Сударыня»)

В заключительный день конкурса военно-профессионального мастерства среди военнослужащих «Воин мира», проходящий в период с 22 по 27 марта текущего года на базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в рамках АрМИ-2021, были определены лучшие участники в этапе «Кавалер» («Сударыня»).

В соответствии с положением о конкурсе, участникам предстояло продемонстрировать свои творческие способности в одной из номинаций: песня, танец, игра на музыкальном инструменте, чтение стихотворения или прозы на патриотическую или лирическую тематику.

Все участники конкурса подошли с большой ответственностью к этапу. Номера в их исполнении продемонстрировали их сценическое мастерство, неординарность, творческий подход к исполнению произведения, вокальные, хореографические и ораторские данные, артистичность и сценическую культуру. Немаловажная роль отводилась художественному оформлению выступления (наличие сценических костюмов, видеопрезентаций и т.п.).

По итогам этапа конкурса «Кавалер» («Сударыня») победу одержала команда Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, на втором месте представители Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения, третьими стали участники отдельного гвардейского соединения специального назначения из подмосковной Кубинки.

Всего в этапе конкурса Воздушно-десантных войск принимает участие более 40 военнослужащих, представляющих все соединения, воинские части и учреждения ВДВ.

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