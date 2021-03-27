27.03.2021 (14:30)

В Саратовской области прошло учение с батальоном аэродромно-технического обеспечения

В Саратовской области на территории Энгельсского соединения дальней авиации прошло учение батальона аэродромно-технического обеспечения при отработке задач по предназначению.

По замыслу мероприятия, после авиационного удара условного противника были выведены из строя объекты летного поля. Военным инженерам предстояло отработать задачи по скоростному восстановлению стоянки, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы, с помощью специальных инженерных средств.

Особое внимание уделялось выполнению задач в установленные временные интервалы.

На заключительном этапе, подразделения отработали порядок и организацию перебазирования на оперативных аэродром автомобильным транспортом.

К учению привлекалось около 100 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения и военной техники.

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